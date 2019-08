Giga-frø bygger sine egne 'svømmepøle'

Verdens største frø, Goliath-frøen, har hidtil været lidt af et mysterium. Men takket være et nyt studie ved vi nu, at de er dedikerede, opmærksomme og brølstærke forældre. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Goliath-frøen er en truet art, fordi den bliver jagtet for sit kød.

Derfor ville Mark-Oliver Rödel, projektleder ved Naturhistorisk Museum i Berlin, og hans team starte et program op for at opdrætte frøerne i fangeskab. Men da de ikke vidste, hvad frøerne gør for at parre sig, spurgte de sig til råds hos de camerounske frøjægere.

Rödels team udforskede Mpoula-floden i Cameroun, hvor frøerne bygger reder til deres haletudser.

Rederne var små 'svømmepøle' i vandløbene, der beskyttede frøerne fra at blive skyllet væk efter nedbør.

Frøerne havde konstrueret runde dæmninger ud af sten, der vejede op til 2 kg. Altså to tredjedele af frøens egen vægt!

Ud over deres utrolige styrke, observerede Rödels gruppe, at frøerne også er utroligt opmærksomme forældre.

De voksne frøer holder vagt over deres unger hele natten, og derudover holder de deres reder rene ved at fjerne blade og andre småting, også selvom de ting kunne være føde for frøerne.

Rödel formoder, at frøerne holder rederne rene for at få bedre udsyn til at bevogte haletudserne. Der er nemlig rovdyr i vandløbene, såsom rejer og fisk, der kan finde på at spise haletudser.

- Det, at vi først nu opdager den her type adfærd, viser, hvor lidt ved vi omkring nogle af de mest spektakulære skabninger på vores planet, udtaler Rödel i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

