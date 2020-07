Gigantisk arkiv skal indeholde samtlige arter på Jorden

Dyrelivet på Jorden er presset af os mennesker.

Derfor kan en udførlig, videnskabelig korrekt liste over små som store af klodens væsner være et brugbart værktøj for regeringer, NGO’er eller forskere, når biodiversitet skal studeres, mener australske forskere fra Charles Darwin University.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk. https://videnskab.dk/naturvidenskab/forskere-staar-overfor-kaempe-opgave-vil-lave-en-liste-med-alle-jordens-arter

I dag findes der ikke en sådan liste, men i stedet findes flere, mangelfulde og konkurrerende bud, som forskerne bruger.

Derfor vil biologer fra Charles Darwin University i Australien nu være bannerførere for, at alt livet på vores blå planet bliver kortlagt i et samlet arkiv, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det er en større og mere kompleks opgave end som så – selvom den i forvejen virker ret uoverskuelig.

Forskerne må nemlig opstille meget tydelige, videnskabelige kriterier for, hvordan man udformer sådan en liste.

De australske forskere har derfor i tidsskriftet PLOS Biology opstillet 10 sådanne kriterier for, hvordan stamtræet for alt liv på Jorden skal tilrettelægges.

Listen skal blandt andet:

• Baseres på videnskabelig metode

• Støtte det videnskabelige samfunds behov

• Defineres ud fra et gennemsigtighedsprincip

• Skabes af anerkendte og kvalificerede bidragsydere

• Sammensættes på sådan en måde, at den ikke begrænser akademisk frihed

Forskerne ved godt, at deres nye guidelines vil skabe videnskabelig debat om den svære kunst at kategorisere klodens millioner af arter.

Grunden til, at det er vigtigt, at dyre- og plantelivet figurer på en liste, er ifølge forskerne, at det skaber opmærksomhed: Står man på listen, er man med i regnskabet. Gør man ikke, risikerer man at blive glemt.

'At skabe en enkelt fælles liste over arterne vil ikke bremse masseuddøen,' siger en miljøforsker bag studiet, Stephen Garnett fra Charles Darwin University, til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

'Men det er et stort skridt i retning af at overvåge og konservere hele denne verdens arter, store såvel som små, for denne og fremtidige generationer.'

