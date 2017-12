Gigantisk kranieformet asteroide vender tilbage

En kæmpestor og kulsort asteroide med form som et kranie kommer igen tættere på Jorden i 2018

I det nye år vil astronomer kunne få endnu et kig på en dyster bekendt.

En kranieformet og næsten kulsort asteroide, som for første gang nærmede sig Jorden 31. oktober 2015, vil vende tilbage til os i 2018. Det skriver Space.com ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en animation af det dystre objekt

Da asteroiden, som kaldes 2015 TB145, for første gang kom tæt på Jorden, var dens afstand 480.000 km, som kun er godt 10.000 km længere væk end Månen.

Udsynet fra denne afstand var godt nok til, at astronomerne kunne observere asteroidens uhyggelige, kranie-lignende facon og en farve næsten så sort som trækul - hvilket meget passende faldt sammen med, at kalenderdagen sagde Halloween.

Forskere mener, at 2015 TB145 faktisk kan tænkes at være en ’død’ komet, som efter mange kredsløb om Solen har mistet sine såkaldte ’flygtige stoffer’, som for eksempel vand.

Sådan et kredsløb tager 3,04 år, og det betyder, at asteroiden vil vende tilbage til Jorden i midten af november 2018.

Næste gang kommer den dog ikke lige så tæt på Jorden.

Alligevel håber astronomerne på at kunne indsamle mere data og blive klogere på den kranie-lignende sag, som ifølge NASA estimeres til at måle omkring 640 meter i diameter.

