Gigantiske dovendyr begravet i egen afføring

Der har været mystik omkring dødsårsagen for 22 gigantiske dovendyr i Equador

For omkring 20.000 år siden døde 22 gigantiske dovendyr (Eremotherium), nogle på størrelse med elefanter, det samme sted på Santa Elena-halvøen i Ecuador.

Hvorfor har man fundet så mange af de forhistoriske dyr det samme sted? Og hvad slog dem ihjel?

Det har forskere fra blandt andet La Brea Tar Pits Museum nu et bud på. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Blandt de store knogler fandt forskerne nemlig også fossiler fra bittesmå planter og kviste, der var mindre end afstanden mellem dovendyrenes tænder.

Det tyder ifølge forskerne på, at dyrene har været helt omgivet af deres afføring, da de døde, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Denne indsigt fik forskerne til at tænke på et tidligere studie fra 1970'erne af 140 flodheste, der i en tørkeperiode i Afrika havde samlet sig omkring et vandhul.

Vandet blev gradvis forurenet af en ophobning af afføring langs vandbredden og sidenhen også af de døde flodheste.

Det endte med, at kun 40 ud af 140 flodheste overlevede.

Måske er det altså klamt drikkevand, der har fået bugt med de monstrøse, forhistoriske dyr.

Fundet har givet forskerne ny viden om de store dyrs adfærd. Femten af dem var voksne, mens resten var unger. Enkelte var så små, at de har været nyfødte eller i et sent fosterstadie.

Det fandt forskerne særlig interessant, fordi det tyder på, at dovendyret både har levet i grupper og haft yngelpleje.

- Mange dyr fra Istiden i Amerika har levende modstykker – heste, løver, ulve, elefanter, siger studiets hovedforfatter og leder ved udgravningsstedet La Brea Tar Pits Museum, Emily Lindsey til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

- Men der er ingenting i verden i dag, der er bare en smule som det gigantiske dovendyr.

