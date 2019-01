Gigantiske jordhuller dukket op i Iran: Årsagen er skræmmende

Iranerne har over de seneste år pumpet så meget vand op af jorden, at tørken nu afføder gigantiske huller i jorden

Med en dybde på helt op til 60 meter og en endnu større omkreds. Jordhullerne herover kunne ved første øjekast ligne krateret fra et missil- eller meteornedslag. Forklaringen er dog en anden - og ganske deprimerende.

Udhulingerne af jorden er nemlig resultatet af en årelang, overdrevet vandpumpning i Iran.

Mellem 2003 og 2007 sank vandstanden flere steder med over 25 centimeter om året, siger forskere fra forskningscentret for geovidenskab i Potsdam. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Se også: Kæmpe jordfaldshul sluger flere biler

Det er ifølge forskerne første gang, de har været i stand til med detaljerede og præcise målinger at spore sænkningen i regionen over en længere periode.

De iranske myndigheder siger, at de har målt fald på op til 42 centimeter årligt i den sydlige del af landet og op til 22 centimeter nær hovedstaden, Teheran. Langt mere end de normale to til tre centimeter om året.

Skræmmende konsekvenser

De voldsomme fald kan ifølge eksperter have store konsekvenser og medføre tragiske hændelser i tætbefolkede områder, hvor der er brug for vand til dagligt brug.

- Overfladejord indeholder vand og luft. Når du pumper vand op fra jorden, danner det et tomrum. Trykket fra oven vil gradvist trykke jordpartiklerne sammen, hvilket i sidste ende danner sprækker og får jorden til at synke, forklarer Siavash Arabi, der er såkaldt målingsekspert hos Irans kartografiske afdeling.

Vanvittig effektivitet: Reparerer gigantisk jordfaldshul på én uge

Iran, der har en befolkning på over 80 millioner, er stærkt afhængige af deres landbrug. Men dårlig forvaltning af vandressourcer og gammeldags landbrugsmetoder har ført til, at overskydende vand i dag bruges til at skylle afgrøder med.

- 'Jordsænkning' er et destruktivt fænomen, og dets indvirkning kan ikke umiddelbart mærkes som et jordskælv, men som man kan se, kan det gradvist forårsage ødelæggende forandringer over tid, siger Siavash Arabi.

- Jeg kan nævne ødelæggelse af landbrugsjord, revner i jordoverfladen, skader på civile områder i byer, spildevandsledninger, veje, vand og naturgasrør.

Omkring 97 procent af landet har oplevet en vis grad af dræning i de senere år, oplyser landets meteorologiske organisation.