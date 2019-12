Gik 1300 kilometer for at få sex

Hvor langt vil du gå for at finde en kæreste? Dét udtryk er netop blevet sat i perspektiv

En indisk tiger har vandret cirka 1300 kilometer de seneste fem måneder bare for at få mad og finde én at parre sig med. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Det er den længste rejse for en tiger, der nogensinde er blevet sporet. Tigeren fik sat en tracker på i februar måned, men fra juni begyndte den at vandre.

- Tigeren er formentlig på udkig efter et territorium, mad og en partner. De fleste potentielle områder for tigre i Indien er optagede, og nye tigre bliver nødt til at udforske mere, udtaler seniorforsker Bilal Habib fra Wildlife Institute of India til BBC ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Ny slangeart fundet: Den kan bide fra sig og forgifte dig med lukket mund

Tigeren, som kaldes C1, er blevet sporet til både at krydse gårde, floder og endda motorveje på sin lange færd.

Indtil videre er kun ét menneske kommet til skade efter at have været i kontakt med tigeren, da en gruppe mennesker gik forbi et krat, hvor den lå og sov.

Læs mere på Videnskab.dk: Pokkers: Penis falder af efter sex

Ifølge BBC er den store udfordring for tigrene, at antallet af dyrene er steget i Indien, men deres levesteder er svundet ind, og der er ikke altid byttedyr.

Hver tiger kræver cirka en population på 500 byttedyr for at sikre en ordentlig opsparing i 'mad-banken' i dens territorium. Derfor må nogle søge andre levesteder i jagten på et bedre liv.

Andre artikler på Videnskab.dk

Verdens ældste hvirveldyr: Grønlandshaj blev op mod 512 år gammel

Se de fascinerende billeder: Edderkopper fanger fisk

Top 5: Se de vildeste dyre-penisser