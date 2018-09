Han skal være verdens første Måne-turist

Milliardær, modemand og måske verdens første Måneturist.

Hvis alt går efter planen, bliver den 42-årige japanske rigmand den første private turist, der kommer til at opleve en rundtur om Månen, skriver BBC ifølge Videnskab.dk

Det har Tesla-milliardæren Elon Musks privatejede rumfartsvirksomhed, SpaceX, netop annonceret på en pressekonference.

Derudover fortæller SpaceX, at de regner med, at missionen vil blive realiseret i 2023.

Yusaku Maezawa kommer dog ikke til at rejse alene om Månen. Den kunstglade japaner fortæller nemlig, at han vil tage 6 til 8 kunstnere med sig på rejsen.

- De (kunstnerne, red.) vil blive bedt om at skabe noget, når de vender tilbage til Jorden. Deres mesterværker skal inspirere drømmeren, der findes indeni os alle sammen,- sagde japaneren ifølge BBC til de fremmødte journalister under pressekonferencen ifølge Videnskab.dk

Yusaku Maezawa har i samme ombæring lanceret hjemmesiden dearmoon.earth, hvor han fortæller mere om sin Månerejse.

Det er SpaceX’s nyeste rumsatsning, løfteraketten Big Falcon Rocket, der skal sende rigmanden og det udvalgte kunstnerslæng ud i rummet.

Big Falcon Rocket er under udvikling. På pressekonferencen fremviste Elon Musk nogle nye tegninger af raketten, der ifølge planen skal måle 118 meter i højde og have en diameter på 9 meter.

Her nedtonede Elon Musk ifølge BBC også forventningerne en anelse, da missionen er afhængig af en raket, der ikke er bygget endnu, og at det ikke er 100 procent sikkert, at SpaceX får den til at virke i tide.

SpaceX skrev allerede i fredags (14. september 2018) i en kryptisk besked på Twitter, at man havde sin Månemand klar, men nu er der officielt navn på.

Kun 24 mennesker har besøgt Månen, og de har alle været amerikanere. Seneste besøg var i 1972 i forbindelse med en NASA Apollo-mission.

