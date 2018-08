Hanhunde lyver om størrelsen, når de tisser

Et hold forskere havde en mistanke om, at hanhunde ikke er tro mod deres størrelse, når de strinter op ad et træ.

Derfor gik de i felten og filmede 45 hanhunde lette ben.

Her kunne de faktisk se tegn på, at små hunde prøver at gøre sig større, end de er, når de sigter efter træstammen. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

- Små hanhunde så ud til at gøre en ekstra indsats for at hæve benet højt op - nogle af dem var nærmest ved at falde bagover, siger Betty McGuire, som er ph.d. ved Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, USA, og medforfatter til det nye studie af hanhunde, til New Scientist.

Man ved, at hanhunde bruger urin til at afmærke deres territorium og tiltrække damer.

Men biologien lyver ikke: Hundetissets lugt afslører både køn, alder og sundhed. Hvad der til gengæld kan lyve, er tilsyneladende strinte-højden.

Forskerne gætter på, at de små hunde 'overdriver' deres størrelse for at kunne konkurrere med de større hunde, der pisser territoriet af på de samme græsgange.

De små hanhunde ladede også vandet hyppigere end de store, måske fordi de forsøgte at sende beskeder på afstand og dermed undgå nærkontakt med andre - og måske større - hunde.

Andre mulige forklaringer kan være, at hundene forsøger at placere deres duft så langt væk fra jorden og andre dufte som muligt, for at skille sig ud, ligesom vi kender det fra andre pattedyr.

Det kan også være, de små hunde bare er mere adrætte og derfor kan få benet højere op.

Bottom line er i hvert fald, at man ikke kan være helt sikker på, hvad hundenes hensigter er, understreger forskerne.

