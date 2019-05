Har du spillet meget Pokémon? Så kan det måske ses på din hjerne

Et studie viser, at mange timers Pokémon-underholdning som barn påvirker hjernen

Du kan bogstavelig talt få Pokémon på hjernen.

For hvis du har trænet Pokémons i timevis gennem tiden, er der med stor sandsynlighed en region i din hjerne, der har programmeret sig til at reagere på billeder af Pikachu, Charmander eller de hundredevis af andre Pokémons.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af et nyt studie, der er udgivet i tidsskriftet Nature Human Behavior.

Om end studiet er i den sjovere ende af skalaen, viser det helt grundlæggende, at hvis vores visuelle cortex bliver eksponeret for det samme spil eller visuelle objekter i en tidlig alder, vil en bestemt region i hjernen reagere på netop de visuelle indtryk senere i livet.

- Det unikke ved Pokémon er, at der er hundrede forskellige figurer, og du bliver nødt til at vide alt om dem, hvis du skal have succes med spillet. Det belønner dig for at individualisere hundredvis af disse små, næsten identiske figurer, forklarer Jesse Gomez, ledende forfatter på studiet og uddannet i neurovidenskab på Stanford University.

- Jeg tænkte, hvis der ikke er en region i hjernen for det, så kan det ikke lade sig gøre.

Ifølge Stanford University har han selv spillet timesvis af Pokémon i en tidlig alder.

Jesse Gomez og hans medforfatter Michael Barnett deltog selv i forsøget, hvor de rekrutterede ni yderligere deltagere, der har spillet Pokémon i timevis, fra de var helt små.

Deltagerne blev placeret i en MRI-scanner og vist hundredvis af tilfældige Pokémons, og her var resultatet slående sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke havde spillet videospillet.

Deltagernes hjerner reagerede nemlig i højere grad på de mange billeder, end kontrolgruppens hjerner gjorde.

Derudover var det samme region i hjernen, der blev aktiveret, når forsøgspersonerne blev vist billeder af de forskellige Pokémons.

Det var lokaliseret i en hjernefold lokaliseret lige bag ørerne kaldet fusiform gyrus.

Regionen er bedst kendt som det sted i hjernen, der normalt reagerer på billeder af dyr.

