Har kredset om asteroide i et år: Japansk rumsonde med perfekt landing

Den japanske rumsonde Hayabuse 2 kan have flere vilde materialeprøver med tilbage, blandt andet prøver fra under en asteroides overflade

Japan er endnu engang lykkedes med at lande rumsonde Hayabusa 2 på en meget speciel asteroide, som rumsonden har kredset om i lige over et år.

Det har Det Japanske Rumagentur (JAXA) meddelt onsdag morgen, skriver Videnskab.dk.

- Rumsondens (Hayabusa 2) tilstand er normal, og landingssekvensen er gennemført som planlagt. Projektleder Tsuda har meddelt, at den anden landing var en succes!, skrev JAXA på Twitter.



Hayabusa 2 landede også på asteroiden i februar i år, og i april sprængte rumsonden et hul i asteroiden.

Det forventes nu, at Hayabusa 2 vil indsamle flere stenprøver fra under asteroidens overflade, fremgår det på CNN.

Asteroiden, Ryugu, er en såkaldt C-type asteroide, og den er interessant, da den er stort set uændret, siden Solsystemet blev skabt for 4,6 milliarder år siden.

Dermed kan de indsamlede materialeprøver fra Ryugu muligvis gøre os klogere på Solsystemets oprindelse og dermed fortælle os noget om, hvordan Jorden blev skabt.

Hvis Hayabusa 2 lykkedes med sin mission, vil det være første gang, at en rumsonde har indsamlet materialeprøver fra under en asteroides overflade, og det vil ikke mindst være første gang, at forskere har kunne se nærmere på prøver fra en C-type asteroide.

Ifølge planen vender Hayabusa 2 snuden hjem til december i år, og man regner med, at den lander på Jorden i slutningen af 2020, så forskere kan undersøge dens dyrebare last nærmere.

- Jeg er helt sikkert på, at det vil skabe nogle uventede resultater, siger John Bridges, professor i planetologi (videnskab om planeter, red.) ved University of Leicester, til CNN.

