Har været gemt i 50 år: NASA er klar til at undersøge urørte måneprøver

Knap 400 kilo månesten, kerneprøver og sand har ligget urørt og gemt i 50 år. Nu skal de for første gang tages frem i lyset og undersøges.

Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Nogle prøver har været frosset ned, mens andre har været opbevaret i helium.

Måneprøverne blev indsamlet, da Apollo-rumskibet var på ekspeditioner på Månen flere gange mellem 1969 og 1972. Her indsamlede man mange kilo månesten, og langt de fleste af dem blev undersøgt dengang.

NASA besluttede dog, at der skulle gemmes nogle prøver, så de kunne blive undersøgt i fremtiden, når teknologien havde udviklet sig og var blevet forfinet. Og det er altså nu.

'Den teknologi, vi havde til rådighed i 1960'erne og 1970'erne, var ikke i stand til at gøre det samme, som vi kan i dag,' siger Jessica Barnes til New York Times ifølge Videnskab.dk.

Hun er astronom og skal lede det team ved University of Arizonas Lunar and Planetary Laboratory, som skal undersøge de gamle måneprøver.

I alt er der ni teams fra forskellige universiteter, som skal bidrage til undersøgelserne.

Hun påpeger, at detaljegraden i nutidens teknologi er afgørende for, at man nu vælger at åbne låget til de gamle månesten:

'I dag kan vi undersøge et mineral på en sådan måde, at vi kan komme helt ned i detaljerne, så langt ned som bredden af et menneskes hårstrå.'

Undersøgelserne skal efter planen finde sted senere i 2019.

