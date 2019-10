Harry Potter-teknologi bliver til virkelighed

Hvis du nogensinde har drømt om at iføre dig usynlighedskappen fra Harry Potter-filmene, er den drøm nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Canadiske Hyperstealth Biotechnology har nemlig udviklet materialet Quantum Stealth, der får alt bag ved det til at virke usynligt, oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Hyperstealth Biotechnology producerer i forvejen forskellige typer kamuflage, og deres nyeste opfindelse er også tiltænkt militær brug.

Ifølge pressemeddelelsen kan Quantum Stealth, der også bliver kaldt 'usynlighedskappen', skjule både tanks, fly og bygninger ved at bøje lyset rundt om et objekt, og dermed få det til at fremstå usynligt.

Du kan se 'usynlighedskappen' i aktion i videoen ovenfor.

