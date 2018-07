’Havkolera’ fik en mands venstre hånd til at svulme op efter et måltid med rå skaldyr

Af og til lægger det amerikanske sundhedstidsskrift The New England Journal of Medicine billeder ud af interessante - og ofte væmmelige - cases.

Her er det en mand, som blev mere end normalt syg af at spise skaldyr:

En 71-årig mand har netop fået amputeret sin venstre arm, efter den blev inficeret med den livstruende bakterie Vibrio vulnificus fra rå seafood, meddeler The New England Journal of Medicine, ifølge Videnskab.dk, der også bringer et billede af hånden.

Manden havde spist en omgang fersk fisk og skaldyr, men måtte 12 timer senere lægge sig med feber og en ulidelig smerte i venstre hånd.

Smerterne stod på i to dage, indtil han slog alarm og skulle på skadestuen.

3,5 cm x 4,5 cm af mandens håndflade var på det tidspunkt svulmet op i en ubehagelig, blodfyldt byld, og hele håndryggen og underarmen var hævet op under udspændte bobler af hud.

Bakterien kaldes også havkolera, fordi den ligner kolera-bakterier og lever i havet.

Den kan give hudinfektioner, hvis et åbent sår udsættes for inficeret havvand, eller blodforgiftning, hvis bakterien indtages gennem seafood.

Med mandens alder og hans historie med type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og en nyresygdom oven i hatten tilhører han de, der er mindre modstandsdygtige over for infektioner med vibro-bakterier.

Umiddelbart efter indlæggelsen, skar kirurgerne bylden op og fandt Vibrio vulnificus derinde. Men selvom de behandlede ham med to forskellige slags antibiotika, blev tilstanden bare værre, og bakterien begyndte at lave dybe sår i mandens arm.

25 dage efter indlæggelsen besluttede man derfor at amputere armen, og endelig så det ud til at virke.

I hvert fald blev manden kort tid efter sendt hjem i god behold.

