Hawking i nyt essay: Advarer mod race af supermennesker

Den afdøde fysiker Stephen Hawking var bekymret for udsigten til en elite af ’forbedrede’ mennesker

Stephen Hawking, den verdensberømte fysiker og professor, døde i marts, men det pibler stadig frem med manuskripter, artikler og notater fra hans hånd.

Denne gang er der tale om et essay, bragt i avisen Sunday Times, hvor Stephen Hawking giver sine forudsigelser om genteknologi og risikoen for supermennesker. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

I essayet advarer den afdøde fysiker mod, at genteknologi kan skabe en slags supermennesker, der vil skade resten af menneskeheden.

Det lyder måske som plottet til en dårlig superheltefilm, men den afdøde fysiker så det som en klar fremtidstrussel:

'Der vil blive udviklet love imod genteknologi. Men nogle mennesker vil ikke kunne stå imod fristelsen til at udvikle på sin hukommelse, resistens mod sygdomme og livslængde,' forudså Stephen Hawking ifølge The Guardian.

'Når sådanne supermennesker bliver en realitet, vil der være betydelige politiske problemer med ikke-forbedrede mennesker, der ikke kan konkurrere på samme niveau,' skrev han videre.

Stephen Hawking peger i essayet på, at fremadstormende genteknologier som CRISPR vil kunne muliggøre dette scenarie, hvor en rig elite vil udvikle sine gener og skabe større ulighed.

'De (ikke-forbedrede mennesker, red.) vil formentlig uddø eller miste sin vigtighed. I stedet vil vi se en race af selvdesignede mennesker, der forbedrer sig selv i en stadig stigende grad,' lyder vurderingen.

Essayet er et uddrag fra den kommende bog af Stephen Hawking: ‘Brief Answers to the Big Questions’.

