Her er det første billede nogensinde af et sort hul

Et internationalt forskerhold har onsdag eftermiddag offentliggjort verdens første rigtige billede af et at universets såkaldt sorte huller.

Der er gennem årene lavet masser af konstruerede billeder. Men det første egentlige fotografi beskrives af eksperter som en milepæl inden for astrofysikken.

Onsdag bliver noget banebrydende formentlig afsløret klokken 15 dansk tid.

Det er European Southern Observatory, ESO, der har præsenteret billederne på et stort anlagt pressemøde i Bruxelles.

Her er et overblik over, hvad et sort hul er.

* Et sort hul er et objekt i rummet, der er blevet presset så meget sammen af tyngdekraften, at det ingenting fylder.

* Hvis Jorden havde samme tæthed som et sort hul, ville den være så kompakt som en sukkerknald.

* Tyngdekraften i et sort hul er så stærk, at den fanger alt, som kommer i nærheden af den: gas, planeter, hele stjerner - selv lyset med dets hastighed på 300.000 kilometer i sekundet kan ikke slippe fri.

* I dag findes der masser af observationer, der peger på, at sorte huller eksisterer. Men de sorte huller bliver stadig betragtet som nogle af universets mest mystiske objekter.

* Der findes forskellige typer af sorte huller. Mælkevejens massive sorte huller er for eksempel relativt små og inaktive, mens andre galakser er kendt for at have centrale objekter med en masse, som svarer til milliarder af stjerner.

* Sorte huller blev for første gang beskrevet af Einstein i den generelle relativitetsteori i 1915, men Einstein troede ikke selv på eksistensen af sorte huller.

* Først i 1971 opdagede astronomer for første gang et sort hul. Siden dengang er mange sorte huller blevet afsløret.

* Projektet Event Horizon Telescope, EHT, har i årevis forsøgt at fange et billede af et sort hul.

* Ved hjælp af et netværk af teleskoper i blandt andet Chile, Grønland, Spanien og Frankrig har forskerne forsøgt at fange et billede af den såkaldte begivenhedshorisont, der findes rundt om sorte huller.

Kilde: Videnskab.dk.