Historie bliver skrevet: Se live-affyring af gigantisk raket

Tirsdag aften bliver der skrevet rumhistorie.

SpaceX affyrer for første gang monster-raketten Falcon Heavy. Ombord er ejeren af SpaceX', Elon Musk, egen bil. En rød Tesla med en mannequin kaldet 'Starman' suser tirsdag aften ud i universet, alt imens David Bowies 'Space Oddity' vil spille for fuld blæs på bilens højtalere.

Hvis alt går efter planen, kan det her være et kæmpe skridt på vej mod civile rejser til rummet. Direktør for DTU Space, Kristian Pedersen, er ikke i tvivl om rakettens betydning.

- Den her nye raket vil åbne nogle muligheder, hvis det er noget, de kan gøre på jævnlig basis. Hvis man vil lave en månebase eller sende turister ud i rummet for eksempel. Hvis det her åbner for et rumkapløb private firmaer imellem, så vil det revolutionere rumfarten, siger Kristian Pedersen

(Artiklen fortsætter under billedet)

Mannequinnen 'Starman' siddende i Elon Musks Tesla Roadster. FOTO: Elon Musk/Instagram via AP

En eksplosion af glæde eller vragdele

At udvikle en raket af denne kaliber er en kæmpe udgift. Oprindeligt skulle Falcon Heavy-raketten have været opsendt i 2013, men det er blevet udskudt mange gange på grund af tekniske problemer. Kristian Pedersen følger selv med i spænding.

- Raketten er bygget op af en masse små motorer, og det giver en mere kompleks raket. Det vil give en større risiko for, at et eller andet fejler, i og med der er flere dele. En førstegangsopsendelse kan være 'risky business', og det er gået galt før, direktøren for DTU Space, Kristian Pedersen

Elon Musk har også været meget påpasselig med at love for meget af opsendelsen på sin Twitter-profil, hvor han har opdateret jævnligt.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

En Boeing 737 med det hele

Falcon Heavy-raketten vejer 1.420.788 kg og er 70 meter høj. Det vurderes, at den vil kunne transportere, hvad der svarer til en Boeing 747 med passagerer og bagage. Det er ikke så lidt vægt at flytte til det ydre rum. Derfor har kæmpe-raketten også 27 motorer, der er fordelt i tre grupper.

Ved affyring vil Falcon Heavy flyve til vejrs med en kraft svarende til 18 Boeing 747 flyvemaskiner. Kun en eneste raket har haft mere kraft end Falcon Heavy, og det er Saturn V måneraketten, sidst brugt i 1973. Ifølge Kristian Pedersen er affyringen vital for SpaceX.

- Det er på højde med, da Spacex sendte deres første raket op. Det var banebrydende, at et privat foretagende kunne sende en raket op i den størrelse. Der er næsten lige så meget på spil for SpaceX nu, som der var, da de sendte deres første raket op, siger direktøren for DTU Space.

Se også: Danske virksomheder tjener milliarder på rumfart

Se også: Turist-raket på vej: Tag med til rummet om 18 måneder