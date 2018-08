Historisk kæmpe-sarkofag åbnet: Mumie havde mystisk hul i kraniet

Fascinationen var stor, da et hold arkæologer fandt en gigantisk, sort granit-sarkofag i den historiske, egyptiske havneby Alexandria i juli.

Nu har et hold arkæologer set nærmere på sarkofagen og analyseret dens indhold, der ellers havde fået skader af kloakvand. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se billeder af sarkofagens indhold.

Sarkofagen vejer 30 tons, og er 2.7 meter lang, 1.5 meter bred og 1.8 meter tyk, hvilket gør den til den største sarkofag, der nogensinde er fundet i regionen.

Som om det ikke skulle være nok, så var der hverken var inskriptioner eller andre afmærkninger på fundet, hvilket kun gav ekstra næring til nysgerrigheden.

Læs mere på Videnskab.dk: Se, hvordan en galakse udvikler sig

Forskerne har fundet tre mumificerede skeletter af to mænd og en kvinde, som har levet i den tidlige ptolemæiske periode - hele perioden strækker sig fra 323 til 30 fvt.

Det er uklart, hvem de tre mere præcist er, men analyserne viser indtil videre, at der er tale om:

• En kvinde på mellem 20 og 25 år, der er 164 centimeter høj.

• En mand på mellem 35 og 39 år, der er 165,5 centimeter høj.

• Og en mand på mellem 40 og 44 år, der 184,5 centimeter høj.

Den ældste mand havde desuden et mærkværdigt hul i baghovedet, som han tilsyneladende havde levet længe med.

Det tyder på, at han har været gennem en trepanering, også kaldet trepanation (et medicinsk boret hul i kraniet, der enten skulle fjerne sygdom i kraniet eller inde bag det, red.) - en gammel operationstype, man kender helt tilbage fra stenalderen.

Læs mere på Videnskab.dk: Endelig: Forklaring på mystiske lyn i havet

Man har kun tidligere fundet en håndfuld kranier fra det gamle Egypten med huller efter trepanering.

Udover skeletterne fandt arkæologerne tre gule paneler med billedinskriptioner.

Panelerne viser henholdsvis en slange, en opiumsplante og en majs eller et palmeblad, vurderer formanden for the Society of Jewellery Historians, Jack Ogden, der har forsket i egyptiske guldsmykker fra samme periode, ifølge mediet Live Science.

Forskerne vil også foretage CT-skanninger og DNA-tests af skeletterne for at undersøge, om de tre er i familie.

Andre artikler på Videnskab.dk

Dårlig søvn varsler tidlig død

Hvem er klogest – katte eller hunde?

Hvorfor væmmes vi ikke ved sex?