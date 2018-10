'Hovedløst kyllinge-monster' svømmer rundt ved Sydpolen

En sælsom skabning har fået tilnavnet ‘headless chicken monster’ af forskere.

Det skriver Australian Antarctic Division i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af det mærkelige dyr.

’Monsteret’ er i virkeligheden en særlig slags søpølse, og nu har forskerne for første gang filmet den ved Antarktis med ny og avanceret kamerateknologi.

Søpølsen lever på dybhavsniveau, og forskerne fra Australian Antarctic Division har brugt specialdesignede kameraer fastgjort på fiskeliner, der kunne komme ned og filme i tre kilometers dybde.

Formålet med projektet var egentlig at undersøge, hvordan kommercielt fiskeri påvirker to typer af isfisk i havet, og forskerne havde i starten ingen idé om, hvad det var, de havde fået i kassen.

Det fortæller Dirk Welsford, der leder programmet, til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen af den særlige søpølse ved Antarktis er vigtig i forståelsen af artens udbredelse og påvirkning fra klimaforandringer.

Data fra projektet er netop blevet præsenteret ved en CCAMLR-konference. CCAMLR står for Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

CCAMLR er et internationalt organ, der fører kontrol med Det Sydlige Ishav.

