Hovsa: Supernova-eksplosion aflyst

Mange øjne er i øjeblikket rettet mod kæmpestjernen Betelgeuse, men du kan dog godt løsne blikket fra Betelgeuse, der befinder sig i Orions stjernebillede et øjeblik.

Supernovaen er indtvil videre aflyst, fordi stjernens lys nu er vendt tilbage, og nye målinger fra Lowell Observatory i Arizona, USA, tyder på, at Betelgeuse bare skulle ‘nyse.’



Det skriver Videnskab.dk.

I slutningen af 2019 begyndte dens lys at svinde ind. Endda i så stor grad, at det kunne ses med det blotte øje.

Begivenheden har sat gang i ivrige spekulationer om, at den røde kæmpestjerne snart ville kollapse under sin egen vægt og eksplodere i en såkaldt supernova.

En nedgang i lys er nemlig et af de første tegn på, at en supernova er på vej. I den fase vil stjernen blive koldere og udsende mindre lys.

- Der er ikke sket ændringer i temperaturen, og det ville vi forvente, hvis den var på vej til at eksplodere. Det peger på, at stjernen højst sandsynligt har pustet en støvsky ud, som har dækket for lyset, siger Christoffer Karoff, der er lektor Ved Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

Hvis Betelgeuse eksploderede i en supernova, ville begivenheden lyse op på nattehimlen på samme måde som fuldmånen gør - og det ville vare i flere uger.

- Det bliver et fantastisk syn, når det sker. Og det er ikke noget, der ville være farligt for os. Det ville være utroligt spændende at kunne følge en supernova så relativt tæt på. Det har vi aldrig haft muligheden for før, siger Christoffer Karoff.

Men før du ærgrer dig alt for meget over, at der ikke er en supernova på himlen endnu, så er det faktisk også meget spændende, det Betelgeuse har gang i. Den har nemlig højst sandsynligt spyttet en stor sky af stjernestøv ud, og forskerne ved ikke helt, hvorfor den gør det.



Betelgeuse kan dog stadig eksplodere i en supernova inden for relativt kort tid.

Røde superkæmper bliver ikke særlig gamle, og det at puste støv ud er faktisk et symptom på, at Betelgeuse nærmer sig slutningen af sin levetid.

- I de sene stadier udsender kæmpestjerner vinde. Det materiale, der befinder sig yderst i stjernen kan blive blæst væk. Man kan sige, at den pulserer, fortæller Jes Kristian Jørgensen, der er lektor på Niels Bohr Institutet.





