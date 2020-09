Hubble tager utroligt billede af Slørtågen

Det 30 år gamle rumteleskop bliver ved med at levere varen

Et sted på stjernehimlen strækker et slør sig hen over mørket.

Det hele ser meget fint og fredeligt ud, men faktisk er den smukke bølge kaldet ’Slørtågen’ resultatet af en supernova, der giver indblik i tiden for mellem 10.000 til 20.000 år siden. Det skriver UniverseToday ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se endnu et billede af Slørtågen.

Dengang eksploderede en stjerne, der var 20 gange større end Solen, heldigvis omtrentlig 2.600 lysår fra Jorden.

Læs mere på Videnskab.dk: Astronomer opsnapper flere mystiske rum-signaler: Hvor kommer de fra?

Set fra Jorden er tågen seks gange Månens diameter.

Nu har Hubbleteleskopet fanget et helt ekstraordinært smukt billede fra resterne af den enorme sol, der glider rundt i universet.

Den meget gamle chokbølge strækker sig gennem stjernebilledet Svanen (Cygnus).

Sløret udvider sig med voldsom hastighed, nemlig med hele 350 kilometer i sekundet.

Andre artikler på Videnskab.dk

Astronomer opdager skjult monster-galakse fra universets begyndelse

NASA deler ikoniske billeder af ’Skabelsens Søjler’

NASA’s rumsonde er rejst til Solens atmosfære: Første data kaldes 'spektakulær'