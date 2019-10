Hunde finder 3.000 år gamle gravsteder

Hunde kan vise sig at være et vigtigt værktøj i arkæologien, mener forskere.

Hundes evne til at opfange forskellige dufte har hjulpet arkæologer i Kroation til at finde frem til knap 3.000 år gamle grave. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hundene gjorde markering på jordens overflade, og nedenunder lå der gamle kister begravet, som indeholdt menneskeknogler og artefakter.

'Hundenæser tager typisk ikke fejl,' siger Vedrana Glavaš, lektor i arkæologi ved University of Zadar i Kroatian, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Hun er førsteforfatter på studiet om denne nye brug af hunde i arkæologi.

Hunde kan på denne måde være meget brugbare til at identificere spændende, arkæologiske steder, mener forskerne.

Samtidig sker opdagelserne på en markant mindre destruktiv måde, end arkæologerne hidtil har brugt.

Vedrana Glavaš har før fundet forhistoriske gravsteder med brug af traditionelle metoder, men fik idéen til at bruge hunde og kontaktede hundetræner Andrea Pintar.

Andrea Pintar specialiserer sig i at træne sine hunde til at bistå politiet, når efterforskere har brug for hjælp til at finde gravsteder i kriminalsager.

De specialtrænede hunde var af racerne malinois, som er en type belgisk hyrdehund, og schæferhund.

Hundene blev ad flere omgange sluppet løs på et større område ved bjergkæden Velebit tæt på Adriaterhavet i Kroatien.

For at tjekke om hundene rent faktisk kunne lugte sig frem til gravene, havde forskerne tidligere gravet tre kister op fra netop dette område. Så de vidste, hvor hundene burde markere.

'Vi bruger altid mindst to forskellige hunde til at bekræfte et specifikt område,' siger Vedrana Glavaš til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Begge hunde fandt ubesværet og uafhængigt af hinanden frem til alle tre gravsteder - og det selvom de menneskelige rester og artefakter var blevet fjernet, og området siden havde været udsat for vind og vejr.

Vedrana Glavaš slap herefter hundene løs i et andet område, hvor forskerne havde mistanke om, at der var endnu flere kister begravet.

Her fandt hundene således hele seks næsten 3.000 år gamle gravsteder, som forskerne har beskrevet i studiet.

Angela Perri, postdoc ved Durham University i England har ikke været med i studiet, men byder det meget velkommen:

'Det vil være interessant at forsøge at skubbe grænserne for, hvor gamle genstande hundene kan finde. Det ser under alle omstændigheder ud til at være en ret god metode at bruge i arkæologi,' siger hun til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

