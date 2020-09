Hunde skal opspore corona-smittede

I Helsinkis lufthavn afprøver man en alternativ tilgang til at teste for COVID-19.

Lufthavnen har lavet en forsøgsordning sammen med finske forskere, hvor hunde skal opspore smittede personer på vej ind i Finland. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Håbet er, at de kan vise sig at være et hurtigere, mere effektivt og ikke mindst billigere alternativ til laboratorieforsøg.

Læs mere på Videnskab.dk: Har hunde godt af at spise vores madrester?

Ifølge universitets indledende forsøg kan hundenes fintfølende snuder nemlig opfange corona-smitte med næsten 100 procent sikkerhed og skal kun bruge mellem 10-100 molekyler for at spore virussen, hvor en laboratorietest skal bruge op mod 18 millioner molekyler.

- Det er meget lovende, fortæller Anne Hielm-Björkmann fra Helsinki Universitet, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Hvis det virker, kan det vise sig at være en god metode til at screene andre steder.

Testen foregår, ved at man bliver duppet på huden med en vådserviet, som dernæst tages ind i et separat lokale, hvorefter en af hundene bliver sat i gang med at snuse.

Hvis hunden kan dufte smitte, signalerer den det ved enten at gø, lægge sig ned eller bruge poten til at pege.

Læs mere på Videnskab.dk: Coronavirus: Alt om de nyeste tal, symptomer og behandling

Dernæst bliver den formodede smittede person tilbudt en laboratorietest for at bekræfte fundet.

Det er endnu ikke klart, præcis hvad det er, hundene opfanger, når de lugter, at en person har COVID-19. Men et tidligere fransk studie indikerer, at virussen kan lugtes i en smittet persons sved.

Og hvis man er bekymret for, om hundene bliver smittet, kan man trøste sig selv med, at de ikke har de rette receptorer for, at virussen rigtig kan sætte sig fast.

Som Videnskab.dk tidligere har omtalt, har man set et eksempel på, at en hund er blevet smittet med COVID-19, men eftersom hunden var 17 år gammel og havde andre sygdomme, er det sandsynligt, at det ikke var coronavirus, som slog hunden ihjel.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor spiser hunde og katte græs?

Hunde har lugtet sig frem til 3.000 år gamle gravsteder

Kan man lugte sygdom?