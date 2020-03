Hunner lever længere end hanner blandt dyr: Så stor er forskellen

Fra elefant til løve. Fra spækhugger til sæl. Ligesom hos menneskearten lever de fleste hun-pattedyr længere end deres hanner.



Det viser et nyt studie skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Forskere har studeret 101 vilde pattedyrarter på 134 forskellige geografiske steder.

I 60 procent af tilfældene havde hunnerne flere leveår end hannerne, skriver CNN.



Overraskende nok levede hun-pattedyrene i gennemsnit op til 18,6 procent længere liv end deres maskuline modstykker.

Hos mennesker er tallet 7,8 procent.

Hvorfor lever hunnerne længere end hannerne? Svaret er ikke entydigt, og der findes flere forskellige teorier.

Ifølge Jean-François Lemaître, som er ph.d. i evolutionær biologi ved French National Centre for Scientific Research og forfatter til studiet, kan forskellen i levelængde skyldes det miljø, dyrene lever i og deres rollefordeling i forhold til reproduktion, skriver CNN.

Det nye studie er udgivet i Proceedings of the National Academy Of Sciences.

