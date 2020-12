Husker du Jordens nye 'mini-måne'?

Tidligere i år blev astronomer opmærksomme på, at Jorden lod til at have fået en ny 'mini-måne', et lille objekt i kredsløb om vores planet.

Mini-månen, døbt ‘2020 CD3’, forlod os i marts og svæver igen igennem det ydre rum, men forskerne er nu klar med deres analyse af objektet.

Først og fremmest, at det rent faktisk var en mini-måne, da de nu kan bekræfte, at 2020 CD3 er en asteroide og ikke rumskrot, skriver videnskabsmediet phys.org, ifølge Videnskab.dk.

Mini-måner er asteroider, som indgår i midlertidige kredsløb om Jorden, hvorefter deres kredsløb bringer dem væk fra os igen, ligesom det er sket med 2020 CD3.

Videnskab.dk dækkede i februar opdagelsen af 2020 CD3, hvor lektor i astrofysik ved Københavns Universitet Kjartan Kinch gav noget kontekst:

- Det er kun anden gang, man har opdaget et objekt, som er bundet til Jorden. Sidste gang, det skete, var i 2006, men jeg kunne forestille mig, at vi får endnu flere at se fremover, efterhånden som vi bliver bedre til at opdage dem.

Han vurderer, at 2020 CD3 nok stammer fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

Læs artiklen fra Videnskab.dk: Usædvanligt objekt: Jorden har fået en ny følgesvend

Forskerne har lært, at 2020 CD3 er omtrent 1-1,5 meter i diameter, og at den var 13.000 kilometer væk, da dens kredsløb kom tættest på Jorden.

Mini-månerne kan gøre os klogere på hvordan objekter bevæger sig rundt i Solsystemet, og de spiller måske en rolle for, hvordan vores velkendte almindelige måne blev til.

Mini-måners lille størrelse gør, at de kun kan ses med de kraftigste teleskoper, og deres høje fart betyder, at de kun er synlige fra et givet punkt på Jorden i et meget kort tidsrum.

Derfor var 23 videnskabsfolk fra 14 akademiske institutioner fordelt på 7 lande med til at forske i 2020 CD3.

Læs mere på Videnskab.dk: Ups! Asteroide ramte næsten Jorden, uden at vi lagde mærke til det

Objekter i kredsløb om Jorden er langtfra altid naturlige. Tidligere i år opdagede man et objekt, som blev døbt ‘2020 SO’, der nu vurderes at være rester fra NASA’s Surveyor 2-rumfartøj fra 1966.

Teknologien er først for nyligt blevet i stand til at spotte disse mini-måner, og vi skal forvente flere opdagelser i fremtiden:

- Opdaterede beregninger fra vores seneste forskning antyder, at vi vil være i stand til at finde op til flere mini-måner i det næste årti, fortæller Grigori Fedorets, som ledte forskningsprojektet, i en pressemeddelelse fra Queen’s University Belfast ifølge Videnskab.dk.

