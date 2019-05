Hvepse kan bestå denne logiktest - kan du?

Hvis du ikke besidder evnen til ’transitiv inferens’, så risikerer du at blive udnævnt til at være dummere end en papirhveps. Det viser et nyt studie, skriver New York Times, ifølge Videnskab.dk.

En lille gåde kan hurtigt teste din evne til transitiv inferens:

Julie er højere end Louise. Sofie er lavere end Louise.

Hvem er højest: Julie eller Sofie?

Tænk dig om.

Nu kommer svaret:

Hvis du sagde Julie, så tillykke! Du har netop demonstreret evnen til transitiv inferens - altså, evnen til at sammenligne ting indirekte baseret på tidligere informationer.

I det nye studie fandt forskere fra Michigan, USA, samme evne i papirhvepse.

Insekterne blev først lukket ind i et rum med to forskellige farver. Hvis hvepsene bevægede sig hen til en forkert farve, fik de et mildt elektrisk stød.

- På denne måde kunne man træne hvepsene i at forstå, at blå er bedre end grøn, og, når de havde lært det, at grøn er bedre end lilla,« fortæller professor fra University of Michigan, Elizabeth Tibbetts til New York Times ifølge Videnskab.dk.

Herefter blev hvepsene ledt ind i et nyt rum. Dette rum havde to farver, de var bekendt med fra træningen, men i kombinationer, de ikke havde set før.

I cirka 67 procent af tilfældene valgte hvepsene den rigtige og bedre farve - altså, den farve, der med mindst sandsynlighed ville give dem stød.

Og det er godt gået af hvepsene. I hvert fald hvis man sammenligner med honningbier, som ifølge New York Times dumpede en lignende test i 2004, skriver Videnskab.dk.

