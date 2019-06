Ikke kun i overfladen: Dybhavet flyder også over med plastik

De fleste har set billederne af store plamager af plastik på Stillehavet. De er også blevet kaldt plastik-øer, selvom man ikke kan ikke tale om deciderede ’øer’, der flyder rundt på havet.

Nu fortæller et hold af oceanografer, at det kun er toppen af isbjerget, skriver The Atlantic ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har undersøgt plastikaffaldet flere hundrede meter under havets overflade.

Ved at bruge et specialdesignet og fjernstyret fartøj dykkede forskerne i 2017 ned på næsten 1.000 meters dybde i Monterey Bay ud fra byen San Diego på den amerikanske vestkyst, hvorfra de kunne indsamle plastikprøver.

Her viste det sig, at koncentrationen af mikroplastik var størst ved dybder på mellem 200 og 600 meter under havoverfladen.

Faktisk var koncentrationen lige så høj som den efterhånden kendte plastik-plamage i det Nordlige Stillehav, hvor havstrømmen indsamler enorme mænger mikroplastik.

Blandt forskerne, der arbejder på området, er den store mængde af plastik i dybhavet ikke en overraskelse, selvom det ikke i så høj grad er blevet undersøgt.

- Vi har i lang tid vidst, at målingerne fra havoverfladen ikke går op (med den samlede mængde af plastikaffald i havet, red.), så det har jo måttet bevæge sig et eller andet sted hen, fortæller Tamara Galloway, professor i økotoksikologi ved University of Exeter, der ikke er involveret i studiet, ifølge The Atlantic, skriver Videnskab.dk.

