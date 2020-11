Ikke sket i 800 år: Planeter står på linje til jul

Julen i år vil byde på guf til stjernekiggerne: Jupiter og Saturn vil stå på linje, eller være i konjunktion som det kaldes, fra 16. til 25. december, skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

De to planeter vil være så tæt på hinanden på nattehimlen, at de for det blotte øje vil ligne én stærk lyskilde, på natten hvor de står tættest, 21. december.

- Konjunktion mellem disse to planeter er ret sjælden, og sker kun hvert 20. år eller deromkring, fortæller astronom Patrick Hartigan fra Rice University, ifølge ScienceAlert.

- Men denne konjunktion er særligt sjælden, på grund af hvor tæt på hinanden planeterne vil se ud til at være. Du skal rejse hele vejen tilbage til daggryet 4. marts 1226, før at disse to himmelobjekter var i tættere konjunktion på nattehimlen.

Selvom konjunktionen vil kunne ses fra alle steder i verden, vil den være tydeligst omkring ækvator.

Herhjemme skal man være på dupperne for at se planeterne.

- Jo længere nordpå beskueren er, des mindre tid vil de have til at få et glimt af konjunktionen, før planeterne dykker under horisonten, uddyber Patrick Hartigan, ifølge ScienceAlert.

Vil man se det sjældne fænomen i Danmark, skal man kigge i sydvestlig retning, hvor planeterne kommer glidende henover horisonten. De vil formentlig være tydeligst fra 16:30 frem til cirka 18:00, hvorefter de dykker ud af syne.

Hvis man er så uheldig at misse konjunktionen, kan vores yngre læsere trøste sig selv med, at seancen kan ses igen på nattehimlen i marts 2080.

Men derefter kan man blive nødt til at vente til år 2400.

