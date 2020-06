Imponerende: Forskere har ’groet’ en funktionel mini-lever

Et fascinerende nyt studie beskriver, at forskere har formået at skabe fuldt funktionelle mini-levere ud af menneskelige hudceller, og at de efterfølgende med succes har transplanteret dem ind i rotter.

Det skriver mediet Inverse ifølge Videnskab.dk.

Studiet peger på, hvordan den nye, revolutionære teknologi potentielt potentielt helt kan ændre fremgangen for organtransplantation, og at der i fremtiden måske endda ikke vil være brug for organdonorer.

Medforfatter til studiet Alejandro Soto-Gutiérrez, forsker i regenerativ medicin ved University of Pittsburg, er begejstret og påpeger, at studiet er vigtigt, fordi man nu ved, at det kan lade sig gøre at udvikle organer på den måde,

'Man kan lave et helt og funktionelt organ ud af en enkelt hudcelle,' siger Soto-Gutiérrez ifølge inverse.

I fremtiden kan biofabrikationen af organer måske være med til at nedsætte manglen på organer og gøre transplantationsprocessen både hurtigere og billigere.

Teknologien kan måske desuden bruges til at forbedre tilstanden hos patienter med leversygdomme og leversvigt, mens de venter på en fuld transplantation, skriver Inverse.



Soto-Gutiérrez forklarer ifølge Inverse, at man planlægger at lave mini-levere, som er universelle. Det vil sige, at forskere ønsker at biofabrikere levertransplantater, som alle kan få gavn af.

Men hvordan laver man så sådan en mini-lever?

Soto-Gutiérrez og forskergruppen tog hudcelleprøver fra en gruppe deltagere. Derefter omprogrammerede de hudcellerne til såkaldte pluripotente stamceller - celler, der har potentialet til at blive alle celletyper i kroppen.

Cellerne blev så omdannet til forskellige typer leverceller, som så blev plantet i leverstrukturer fra rottelevere, hvis egne celler var blevet fjernet. Det skriver Inverse.

Modnes en lever naturligt, tager det op til to år, før den er færdig. Men det tog forskerne under en måned at gro mini-leverne i bioreaktorer.



Forskergruppen transplanterede mini-leverne fra laboratoriet ind i immunsvækkede rotter, der var specielt avlet til ikke at afvise transplanterede organer. Og efter fire dage virkede mini-leverne stadig, selvom der var problemer med blodtilførslen, skriver Inverse.

På længere sigt er målet at kunne skabe organer, der kan erstatte organdonation. Men allerede indenfor nær fremtid forestiller forsker Soto-Gutiérrez sig, at teknologien kan hjælpe leverpatienter

'Ved akut leversvigt, for eksempel, har man måske kun brug for et midlertidigt boost af leveren og ikke en helt ny lever,' siger Soto-Gutiérrez ifølge Inverse.

Forskerne bag studiet håber, at teknologien kan føre til, at man indenfor de næste 10 år vil kunne skabe et universelt levertransplantat. Det skriver Inverse.



