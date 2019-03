Infektion i hjernen: Vatpind var skyld i akut indlæggelse

Bruger du de traditionelle vatpinde, når du skal rense ører? Så er der særlig god grund til at læse med her.

Et nyt casestudie viser nemlig, at vatpinden - eller bomulden herfra - kan have været årsagen til, at en 31-årig mand faldt om flere gange og var desorienteret i en længere periode. Det skriver Sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Den 31-årige mand blev hastet til hospitalet, da han oplevede flere anfald, træthed og generelt havde været desorienteret i flere uger, hvorfor han ligeledes havde svært ved at huske sit eget navn. En efterfølgende CT-skanning af mandens kranie klarlagde, at der sad bylder omkring hjernevævet.

Manden var blevet inficeret med bakterien 'Pseudomonas aeruginosa', hvilket betød, at manden led af 'nekrotiserende otitis externa' - en sjælden og smertefuld ørgangsinfektion.

Men hvordan har den bakterie fundet vej til den 31-årige mands hjernevæv?

Det spørgsmål blev besvaret med en fysisk undersøgelse. I mandens øre gemte sig nemlig en mindre bomuldskugle fra en vatpind, som ifølge studiet menes at være den store synder. Det er ikke til at sige, hvor lang tid bomulden har befundet sig i mandens hjerneskal, men den kan potentielt have siddet der i flere år, vurderer forskerne.

Og infektionen kan ifølge lægerne bag studiet forklares med, at bakterier finder vej til øregangen, når der anvendes en vatpind til at rense ører med.

- Brugen af vatpinde med bomuld er meget normal, men det har længe været anerkendt, at det kan forårsage flere komplikationer, herunder traumer og trommehinderuptur (hul i trommehinden, red.), ligesom det kan give ansamlinger af ørevoks, infektioner og få bomuld til at ophobe sig i øregangen, udtaler en af lægerne til Sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Den 31-årige mand er i dag blevet rask efter en 8-ugers behandling med antibiotika, og synderen, i skikkelse af en mindre bomuldskugle, er ligeledes blevet fjernet.

I studiet opfordrer lægerne til, at man dropper at rense ører med vatpinde.

