Det menneskelige øje ser ikke alt. Langt fra, faktisk. Omkring os fyger stråling, der ikke er synlige for det menneskelige øje. Det skriver Gizmodo.com ifølge Videnskab.dk.

Forestil dig, at du havde et naturligt nattesyn, eller forestil dig, at du kunne se det infrarøde lys, der kommer af varmestrålingen fra din kogende suppe.

Det lyder superhelte-agtigt (og Superman har faktisk også evnen), men det er ikke nødvendigvis urealistisk, at det er muligt engang i fremtiden.

Et hold af kinesiske og amerikanske forskere er nemlig lykkedes med at få mus til at se infrarødt lys, og det er ikke umuligt, at teknikken ville kunne overføres til mennesker.

Forskerne har sendt nanopartikler ind i musenes øjne, og det gav nogle af dem evnen til at se infrarødt lys i op til 10 uger.



Infrarødt lys har en bølgelængde, der normalt ikke er synlig for gnavere - eller mennesker - men det er den altså blevet med den nye teknik, der ligner den, der bruges i kameraer med nattesyn og varmesyn.



Forskerne bag teknologien har udviklet nogle specielle nanopartikler, der kan fungere inde i de lysfølsomme strukturer, der allerede findes inde i musenes øjne.



Nanopartiklerne er sprøjtet direkte ind i øjnene på musene i flydende form, og det fik dem til at se infrarød stråling som et grønt lys.



Forskerne bag skriver desuden i deres studie, at forsøget ikke ser ud til at give nogen varige skader på musenes nethinde, og de forestiller sig, at »teknikken også ville kunne overføres til mennesker.«



