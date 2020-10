Inkaerne begravede måske lamaer levende

Resterne af fem lamaer er blevet fundet i Peru.

Der er ikke fundet skader såsom knivstik på dyrene, og derfor mener forskerne bag opdagelsen, at lamaerne blev begravet levende under et af inkaernes ritualer. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

- Jeg kan ikke bevise det, men jeg tror, at de (lamaerne, red.) blev begravet levende, siger Lidio Valdez fra University of Calgary in Alberta i Canada til New Scientist.

Han tilføjer, at lamaer var det mest betydningsfulde dyr for inkaerne, og at de blev brugt til transport, stof, mad og gødning.

Samtidig var lamaen også et helligt dyr for inkaerne.

Inkaerne dominerede den vestlige del af Sydamerika i hundredvis af år, indtil spanierne invaderede kontinentet i 1500-tallet.

Sammen med lamaerne fandt arkæologerne et stykke kul, der via en kulstofdatering kunne spores tilbage til mellem år 1432 og 1459.

Det er første gang, at arkæologer finder rester af lamaer, der er ‘uberørte’. De blev fundet i inka-området Tambo Viejo ved Acari-regionen nær Perus kyst.

Selvom lamaerne ikke var blevet skadet, var deres ben bundet sammen. Formentlig for at holde dem under kontrol under begravelsen.

Ifølge Valdez begravede inkaerne ofte deres ofre levende. Man har tidligere fundet jordiske rester fra børn, der blev begravet levende.

