Insekter fra dinosaurernes tid havde fantastiske farver

Ved hjælp af moderne teknologi kan vi se insekterne, som de så ud for næsten 100 millioner år siden

Det kan være svært at forestille sig fortidens dyr som levende og virkelige, når man betragter et fladt dinosaurfossil i jordfarver.

Selvom pigmentanalyser har gjort det muligt for palæontologer gradvis at sige mere om, hvilke farver fortidens væsner havde, er disse insekter fra kridttiden alligevel noget helt særligt.

Her behøver vi nemlig ikke forestille os, hvordan fortiden så ud, skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere flotte fotos af de oldgamle insekter.

Insekterne, der er fundet i en ravmine i Myanmar, har de mest utrolige, metalliske farver – blå, lilla, grøn.

At bestemme farverne er ikke bare spændende for vores fantasi, men også noget, der kan afsløre, hvordan dyrenes adfærd var for næsten hundrede millioner år siden.

Brugte de deres farvestrålende udseende til at skræmme fjender væk eller tiltrække mager? Var det nyttig kamuflage, eller hjalp farverne måske til at regulere kropstemperaturen?

Særligt det med kamuflage kan afsløre, hvordan miljøet og i sidste ende økosystemet måske var i fordums tid.

Kinesiske forskere fra Nanjing Institute of Geology and Palaeontology har undersøgt 35 farvestrålende ravfossiler med insekter fra Kridttiden indlejret i gyldent harpiks, der størknede for 99 millioner år siden.

- De farvetyper, der er blevet bevaret i fossilerne, kaldes for strukturelle farver, forklarer professor Pan Yanhong, medforfatter på studiet, til Gizmodo, ifølge Videnskab.dk.

I naturen findes tre farvetyper: bioluminescente, pigmenter og så de strukturelle farver, der kendetegnes ved ofte at være meget intense og metalliske.

- Overfladens nanostrukturer deler lyset ved specifikke bølgelængder, hvilket producerer meget intense farver, forklarer Pan Yanhong til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

For at teste, om farverne stammede fra nanostrukturerne og dermed afspejlede, hvordan dyrene faktisk så ud, da de levede, brugte forskerne et elektronmikroskop.

- Vores observationer indikerer stærkt, at den farve, man ser i ravfossilerne, formodentlig er den samme, som man ville have set på levende insekter for 99 millioner år siden, fortæller forskerne i studiet, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

