Inspireret af Tintin: Nu tester Musk Mars-rakettens lillebror

Elon Musk elsker designet på rumraketterne i tegneserien Tintin, og det har tilsyneladende smittet af på den nyeste raket fra hans rumfirma SpaceX.

Raketten hedder 'Test hopper', og en række billeder af raketten, taget på SpaceX's område i Boca Chica i Texas, er netop blevet postet på Elon Musks Twitter-profil. Det skriver Business Insider ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et foto af den nye raket.

Raketten er ikke bygget til at gå i kredsløb om Jorden, men er en slags testmodel, der skal bruges til at afprøve metoder til fremdrift.

Erfaringerne fra 'Test hopper' skal føre til udviklingen af fuldskala-raketten Starship, der efter planen skal fragte mennesker til Mars.

Den endelige version, der også bliver forsynet med vinduer, vil være 'højere, være mere tykhudet (vil ikke rynke) og have en elegant kurvet næsesektion', forklarer Elon Musk i et tweet, skriver Videnskab.dk.

Før de offentliggjorte billeder fortalte Elon Musk desuden på Twitter, at hans Starship ville komme til at ligne ’flydende sølv’.

Selvom testmodellen allerede har samme look, vil det blive endnu mere udtalt i den færdige model.

Det endelige fartøj skal kunne fragte op mod 100 mennesker og en last på 150 ton til Mars, og hvis alt går efter planen er det klar til opsendelse i 2023.

Elon Musk håber på at kunne sende det første Mars-hold af sted så tidligt som i 2024, så de vil være fremme i år 2025.

