Isaac Newton mente, at pyramiderne kan afsløre dommedag

Aldrig før offentliggjorte noter fra Isaac Newtons private studier afslører, at den intellektuelle kæmpe brugte meget af sin tid i et forsøg på at afdække pyramidernes hemmeligheder.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Noterne, der netop er sat på auktion, giver os også et indblik i en tid, hvor videnskaben i høj grad tjente teologien.

Newton huskes for at give os teorien om tyngdekraften, men han betragtede selv sit revolutionerende matematiske arbejde som andenrangs i forhold til sine alkymistiske og teologiske studier.

Det var i en periode af selvvalgt akademisk eksil i 1680’erne, efter rivalen Robert Hooke havde kritiseret hans arbejde, at Newton studerede pyramiderne.

Hans mål var at udlede den egyptiske cubit - den måleenhed, gamle egyptere brugte, da de byggede den store pyramide i Giza - i den tro, at det ville muliggøre en række opdagelser.

Blandt andet mistænkte han, at de gamle egyptere havde udregnet Jordens omfang, og at han ligeledes ville blive i stand til dette.

Newton håbede også, at opdagelsen ville føre ham til flere af oldtidens målesystemer, heriblandt hvordan Solomons tempel var bygget, hvornår dommedag ville indfinde sig og afsløre Bibelens skjulte budskaber.

- Han forsøgte at finde bevis for sin teori om gravitation, men man troede også, at de gamle egyptere besad alkymiens hemmeligheder, som sidenhen var gået tabt, fortæller auktionshusets manuskriptekspert Gabriel Heaton, ifølge the Guardian. Det skriver Videnskab.dk.

- Det virker som uforenelige studieområder i dag - men sådan fremstod det ikke for Newton i det 17. århundrede.

Newtons noter vil ifølge The Guardian sandsynligvis blive opkøbt af en privat samler, men det forventes også, at visse fagbiblioteker vil byde ind. Det skriver Videnskab.dk.

