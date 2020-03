Isolationstiden under coronakrisen kan påvirke dig: Sådan kommer du godt igennem det

Forskere ved fra studier af isolationsfængslede, at søvnforstyrrelser, vægttab, hallucinationer, depression, sindssyge er blandt reaktionerne.



Corona-isolation er naturligvis ikke det samme som at være i fængsel, men reaktionerne kan på nogle punkter til dels sammenlignes ifølge forsker, der derfor giver fem gode råd til, hvordan du kommer godt igennem isolationen.

For selvom vi står midt i en krise, hvor dødstal, økonomi og afbødning af smitten helt berettiget står øverst på dagsordenen, må vi ikke forsømme dem, som kan opleve psykologiske konsekvenser af isolationen, mener en ekspert på området, skriver Videnskab.dk:

- Der skal ikke så meget til for, at folk får isolationssyndromer, der kan ramme både kognitivt, følelsesmæssigt og fysisk. Særligt delikat kan det være for dem, der sidder alene. Enlige ældre eller folk, der er i særlig risiko, kan blive meget isolerede, siger Ida Koch, som er uddannet psykolog, til Videnskab.dk.

Som tidligere ekstern lektor i kriminologi ved Københavns Universitet har hun i 25 år beskæftiget sig forskningsmæssigt med de psykologiske spor, som strafceller og isolation under varetægt kan sætte i mennesker.

Hvordan, den ny coronavirus’ indtog i Danmark påvirker vores psykiske velbefindende, afhænger i høj grad af vores hjemmesituation.



Folk, der er i kollektiv isolation med deres familie eller bofæller, kan blive stressede af nogle andre faktorer end dem, der er alene. Derfor vil de også opleve andre symptomer på isolationen, mener Ida Koch.

- Mange bor lidt trangt. Det er fint nok, når man går på arbejde, men nu hvor man er forældre på fuld tid og skal arbejde hjemmefra, kan det skabe irritation og vrede. Det kan gøre børn forvirrede, at far og mor opfører sig anderledes, end de plejer. Jeg er sikker på, at mange familier hygger sig, men for mange vil det også være en prøvelse, siger hun.

Hun sammenligner situationen med, når deltagerne i et reality-show ryger i totterne på hinanden.

Når man tvinges til samvær og frarøves muligheden for at få hinanden lidt på afstand i en presset situation, skærpes konfliktniveauet.

Det er dog en formildnende omstændighed, at vi har mulighed for at gå udenfor, slutter Ida Koch.



Hun giver samtidig fem gode råd, til hvordan du kommer godt igennem isolationen.



Du kan se de fem råd i illustrationen.

