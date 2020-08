Istidshvalp åd uldhåret næsehorn 

En hvalp, der levede for 14.000 år siden, havde spist et af verdens sidste uldhårede næsehorn. Det viser en ny obduktion af den mumificerede istidshvalp

En lille hvalp, der døde under den sidste istid, spiste et stykke kød fra et af Jordens sidste uldhårede næsehorn som sit sidste måltid.

Det opdagede forskere, da de foretog en obduktion på den mumificerede istids-hvalp, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Først troede forskerne, at det lille stykke kød i hvalpens mave stammede fra en huleløve.

Men en DNA-analyse viste, at det altså var et uldhåret næsehorn, som uddøde for omkring 14.000 år siden, det lille dyr havde sat tænderne i.

Det betyder altså, at hvalpen inden sin død spiste et af verdens allersidste uldhårede næsehorn, fortæller Edana Lord, som er ph.d.-studerende ved Center for Palæontologi i Sverige. Det skriver Live Science.

Den mumificerede hvalp blev fundet i Tumat, Sibirien, i 2011.

Men på trods af analyser er det ikke lykkedes at bestemme, hvorvidt hvalpen var hund eller ulv, og om den var gjort tam af mennesker eller ej, fortæller Edana Lord ifølge Live Science.

Selvom næsehornet endte som hvalpemad, uddøde det uldhårede næsehorn ikke på grund af jagt og rovdyr.

Læs mere på Videnskab.dk: Uldent urnæsehorn blev måske udryddet af klimaforandringer - ikke jagt

I stedet var det, ifølge Lords studier, klimaforandringer og stigende temperaturer i slutningen af sidste istid, der gjorde en ende på det store, uldne dyr.

Det uldhårede næsehorn havde nemlig genmutationer, der gjorde det mindre følsomt overfor kulde, skriver Live Science. Men varmen kunne næsehornet altså muligvis ikke klare.

- På grund af disse genomiske tilpasninger til det arktiske klima, var de formentlig ikke tilpassede til at håndtere varmere klima, fortæller Lord ifølge Live Science. Det skriver Videnskab.dk.

