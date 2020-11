Japans unge voksne dropper kærligheden

I de sidste tre årtier er antallet af singler i Japan steget dramatisk.

Hver 4. kvinde og hver 3. mand i 30’erne er single, og halvdelen af alle singler siger, at de ikke er interesserede i et forhold.

Ifølge et studie udarbejdet af forskere i folkesundhedsvidenskab ved University of Tokyo har socioøkonomiske faktorer en stor indflydelse på udviklingen. Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk. https://videnskab.dk/kultur-samfund/antallet-af-singler-i-japan-stiger-og-stiger

Jo lavere ens indkomst og uddannelse er i forhold til ens potentielle partner, jo mindre interesse har en japaner i at starte et romantisk forhold, ifølge studiet.

Læs mere på Videnskab.dk: Er det farligt ikke at få sex?

Den nye analyse er baseret på data fra de japanske myndigheder, der hvert femte år sender et spørgeskema ud til befolkningen, hvori der kun spørges ind til heteroseksuelles forhold.

I 2015 var der 2,2 millioner flere kvindelige singler mellem 18 og 39 år end i 1992. For mænd var der tale om 1,7 millioner flere singler.

Ifølge forskerne bag studiet, kan der være flere årsager til udviklingen:

• Kvinder dater mænd, der er ældre end 39 år og dermed er uden for målgruppen.

• Der har i de seneste årtier været i stigning i befolkningsantallet blandt mænd mellem 18 til 39 år.

• Mænd dater mere end én partner.

• Kvinder og mænd har forskellige opfattelser af deres romantiske forhold.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor kan asiater ikke tåle alkohol?

Ifølge Phys.org er den største årsag til stigningen i antallet af singler i Japan, at antallet af ægteskaber er faldet.

Da de japanske myndigheder sendte spørgeskemaet ud til befolkningen i 2015, svarede over halvdelen af singlerne (62,9 procent af kvinderne og 65,7 procent af mændene), at de ikke var interesserede i et forhold. Dog afviste de ikke tanken om at blive gift i fremtiden.

