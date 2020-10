Japansk kat efteraber ejerens bevægelser

I videoen ser man tydeligt, hvordan katten leger ”kongens efterfølger” ved at efterabe sin ejers bevægelser. Præstationen er et bevis på kattes fortolkningsevner, mener forsker

Vi er vant til at træne vores hunde, men katte? Det lyder som noget fra en tegnefilm.

Det er ikke desto mindre dét, der er tilfældet med den japanske kat Ebisu og hans ejer Fumi Higaki.

Det skriver skriver Gizmodo, ifølge Videnskab.dk.

Og Ebisu er så god til at efterabe sin ejers bevægelser, at en videnskabelig artikel nu fremhæver præstationen som bevis på kattes fortolkningsevner.

Se videoen, hvor katten Ebisu leger 'kongens efterfølger' med sin ejer på Videnskab.dk:



Ebisu kan nemlig se sin ejers ikke særligt katteagtige bevægelser og selv udføre dem 81 procent af tiden.

Og selvom det måske ikke virker imponerende, har man faktisk kun få eksempler på, at dyr af én art kan ‘oversætte’ bevægelser fra en anden arts krop til deres egen.

Der er to forbehold ved studiet af Ebisu, skriver Gizmodo:

For det første har undersøgelsen kun set på denne ene kat, hvilket ikke nødvendigvis siger noget om kattes generelle evne.

For det andet er det muligt, at Ebisu på en eller anden måde formår at aflæse sin ejers ikke-verbale kropssprog og på den måde regner ud, hvad han skal gøre.

Det sidste er kendt som ‘Clever Hans’-effekten, der sås hos en hest af samme navn. Hesten kunne tilsyneladende udregne simple regnestykker, men, viste det sig, kun med ejerens fif til hjælp.

Ifølge hovedforfatteren til artiklen, Clauda Fugazza, der er forsker ved Department of Ethology på Eötvös Loránd University, Budapest, er dette taget i betragtning i studiet.

'Vi beder ejeren om at udføre to forskellige handlinger med samme objekt, så katten kun kan vide, hvad den præcis skal gøre med objektet, ved at se hvad ejeren gør,' forklarer hun til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

For at yderligere afdække kattes intelligens, vil Fugazza gerne udføre forsøg med flere katte.

