Japanske asteroide-hoppere sender vilde billeder til Jorden

Det japanske rumagentur JAXA har sendt to hoppende rovere ned på en asteroide. Den kan måske sladre om livets opståen

Det ligner måske lidt resultatet af et dårligt Snapchat-filter. Men et nyt foto fra det japanske rumagentur JAXA er faktisk menneskets første foto fra et mobilt fartøj på en asteroide.

Det skriver JAXA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder fra asteroiden.

To hoppende japanske rovere fra den japanske rumsonde Hayabusa2 er nu landet på asteroiden Ryugu. Nu er roverne, der sammen kaldes MINERVA-II1, begyndt at sende billeder tilbage til Jorden.

'Jeg blev så glad, da jeg fik de gode nyhder,' siger ansvarshavende for rumsonderne Takashi Kubota fra JAXA i en pressemeddelelse.

Den japanske rumsonde ankom til asteroiden i juni, og den har været fire år og 290 millioner kilometer undervejs.

Rumsonden gik først i kredsløb om asteroiden, og nu har den sendt de to rovere ned til asteroidens overflade.

Roverne er udstyret med en hoppe-mekanisme, der gør dem i stand til at bevæge sig rundt forskellige steder på asteroiden.

Foreløbig har de japanske forskere dog kun bekræftet, at hoppe-mekanismen fungerer på den ene af roverne.

Asteroiden Ryugu er ’primitiv’ – det vil sige, at den i sin sammensætning minder om Solsystemets sammensætning, da det stadig var ved at blive dannet.

Dermed kan den give os svar på, hvilke grundstoffer og molekyler, der fandtes i Solsystemet førhen. Og måske kan den også sætte os på sporet af, hvordan livet kunne opstå.

Det er planen, at roverne skal bringe prøver fra asteroiden hele vejen tilbage til Jorden.

Det vil være en mindre sensation, hvis det lykkedes. Man har nemlig ikke tidligere kunnet lande på, bore og bringe prøver hjem til Jorden fra en asteroide i dette størrelsesomfang.

