Jordens magnetiske nordpol sætter fart på mod Rusland

Jordens magnetiske nordpol bevæger sig væk fra det canadiske Arktis og i retning af Sibirien, og det sker hurtigere, end tidligere observationer har indikeret.

Den hurtige bevægelse kan potentielt blive et problem for vores smartphone-GPS'er og andre navigationssystemer, som blandt andet bruges i fly og i militæret. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Hvert femte år opdaterer forskere verdens magnetiske poler i modellen World Magnetic Models (WMM). Den sidste model blev opdateret i 2015, men den næste opdateres allerede i 2019 på grund af den nordlige pols usædvanlige adfærd.

Den uvante hændelse betyder, at forskere får sværere ved at beregne, hvordan den magnetiske pol vil opføre sig fremover, og da de første målinger af nordpolen blev beregnet i 1831, har vi endnu ikke nok data til at vide, hvor almindeligt fænomenet er.

'Det er usædvanlig adfærd historisk set, men i forhold til geologiske skalaer er det ikke usædvanligt. Magnetfeltet ændrer sig kontinuerligt, men årsagen skal formentlig findes i polernes naturlige adfærd,' siger Ciaran Beggan, der er geofysiker ved British Geological Survey, til CNN.

Men der er også andre teorier om, hvorfor polen bevæger sig anderledes end normalt.

Jordens magnetpoler fastholdes af Jordens indre kerne, men det magnetiske felt under Canada ser i øjeblikket ud til at være svækket, hvilket også kan forklare forandringerne, skriver National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Andre mener, at de magnetiske poler i syd og nord er ved at bytte plads, hvilket Videnskab.dk har skrevet om tidligere, men Ciaran Beggan advarer mod at hoppe for hurtigt til konklusionerne.

Han beroliger med, at forandringerne i første omgang ikke kommer til at betyde noget for dig.

'Den gennemsnitlige bruger (af GPS-udstyr, red.) kommer ikke til at blive særlig påvirket af det, medmindre de tilfældigvis er ude og vandre omkring det høje arktiske område,' siger han til National Geographic.

