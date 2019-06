KABOOM! Se fotoet efter meteorit ramte Mars

Verden er under konstant forandring - og det gælder ikke kun for vores egen planet.

For nylig kunne NASA rapportere, at Mars har fået en ny tilføjelse til sin anseelige samling af kratere. Det skriver Space.com ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan finde før- og efter-billeder af krateret.

Krateret opstod, da en meteorit i høj fart ramlede ind i planeten og efterlod et hul med en bredde på 15-16 meter.

Krateret blev fanget af NASA’s rumsonde ‘Mars Reconnaissance Orbiter’, der dog ikke kan fastslå, præcis hvornår sammenstødet er sket.

Peter Grindrod, der forsker i mineraler ved Natural History Museum i London, lagde følgende illustration af kraterets tilblivelse op på Twitter.

Mars modtager hvert år knubs som dette, men det nye krater er dog et af de større, fortæller Veronica Bray, der gennem University of Arizona arbejder med Mars-satelitten, til Space.com.

Ifølge Bray kan det nye krater fungere som en lille påmindelse om de kræfter, der er ude i verdensrummet.

Bray er særligt interesseret i dette krater på grund af dets farve. Man kan, ifølge hende, tydeligt se den trykbølge, der er opstået efter sammenstødet, hvor støvet er hvirvlet op over overfladen.

Hun gætter på, at der under krateret er et lag af basaltisk sten, hvilket man også kan se på fotografiets farver. Og den blålige farve på fotografiet kan, ifølge Bray, måske være is, som har ligget skjult under planetens overflade.

