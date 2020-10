Kæledyr har hjulpet deres ejere under corona-nedlukning

Tak til Fido og Pjevs. Et nyt studie antyder nemlig, at kæledyrene har været årsag til, at deres ejere generelt har oplevet mindre stress og ensomhed under corona-nedlukningen

Kæledyrsejere bliver mindre stressede og føler sig mindre ensomme, når corona-nedlukninger saboterer deres ejeres sociale liv.

Det konkluderer britiske forskere fra blandt andet University of York i et nyt studie, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Dette arbejde er særlig vigtigt lige nu, da det viser, hvordan det at have følgeskab af et dyr i dit hjem kan fungere som en stødpude mod noget af den psykologiske stress, der er forbundet med nedlukninger, siger professor Daniel Mills fra University of Lincoln i pressemeddelelsen. Det skriver Videnskab.dk.

Han er medforfatter til det nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Plos One.

I studiet har forskerne brugt spørgeskemaer til at undersøge 6.000 briters trivsel under corona-nedlukningerne.

Mere end 90 procent af kæledyrsejerne svarede, at deres kæledyr har hjulpet dem følelsesmæssigt med at håndtere nedlukninger, og 96 procent svarede, at deres kæledyr hjalp dem med at holde sig aktive i samme periode.

Kæledyrsejerne svarede dog også, at nedlukningerne påvirkede dem negativt – det skete blot i mindre grad end for de personer, der ikke ejede et kæledyr.

Og for kæledyrsejerne opstod også en unik bekymring: 68 procent af dem fortalte, at de har været bekymrede for deres dyr under nedlukningerne.

Bekymringerne drejede sig blandt andet om, hvorvidt de ville kunne komme til dyrlægen, og hvem der skulle sørge for deres dyr, hvis de selv blev syge.

Selvom mange kæledyrsejere sikkert kan nikke genkendende til studiets konklusion, advarer forskerne bag det nye studie også om, at man heller ikke må lægge for meget i deres resultater.

Studiets statistiske sikkerhed er nemlig blandt andet udfordret af, at det er baseret på spørgeskemaer, som respondenterne selv kunne vælge at udfylde.

En konsekvens af denne metode er, at over 90 procent af respondenterne i undersøgelsen havde et kæledyr. Derfor er sammenligningsgrundlaget ikke så stort mellem kæledyrsejere og personer uden kæledyr, som det kunne være.

Desuden er de målte effekter forholdsvis beskedne, fortæller studiets hovedforfatter, seniorlektor på University of York Elena Ratschen:

- Selvom vores studie viste, at kæledyr kan forhindre nogle af COVID-19-nedlukningernes skadelige psykologiske effekter, er det vigtigt at forstå, at denne opdagelse næppe vil få klinisk (behandlingsmæssig, red.) betydning og giver ikke belæg for en ide om, at folk bør anskaffe sig kæledyr for at beskytte deres mentale helbred under pandemien, siger Elena Ratschen i pressemeddelelsen fra University of York ifølge Videnskab.dk.

