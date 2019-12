Kæmpe arkæologisk fund i Storbritannien

Fundet af en kriger med jernskjold, vogn, og to ponyer kaldes et af de største i Storbritanniens historie

Et af de største arkæologiske fund i Storbritanniens historie.

Sådan omtales fundet af en krigergrav, der indeholder en kriger med et jernskjold, en vogn og to ponyer i en springende stilling. Det skriver Independent ifølge Videnskab.dk.

Graven blev fundet i 2018 og anslås at være fra omkring 320-174 f.v.t - det vil sige 2.200 år gammel.

Arkæologer har tidligere fundet vogngrave med mennesker, men den nye opdagelse er med til at tilføje et helt nyt kapitel til vores viden, lyder det fra flere arkæologer.

Gravstedet, der ligger i Pocklington nær Yorkshire i Nordengland, er nemlig det eneste gravsted i Storbritannien, hvor arkæologer også har fundet heste begravet i en vogngrav. Der er desuden tale om uhørt velbevaret grav.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan så vikingerne egentlig ud?

En af de begejstrede arkæologer er Paula Ware, direktør for arkæologivirksomheden ’Map Archaeological Practice’, som var med til udgravningen.

- Størrelsen og bevaringsgraden af ​​Pocklington-vogngraven har ingen britisk parallel, hvilket giver en større indsigt i jernalderens epoke, fortæller hun til Independent ifølge Videnskab.dk.

Hun forklarer samtidig, at det først var efter konserveringen, at skjoldet i graven afslørede dets sande værdi.

Læs mere på Videnskab.dk: Angelsakserne var meget værre end vikingerne?

- Den populære opfattelse er, at detaljerede metaloverflader på skjolde var rent ceremonielle og blot skulle afspejle status, men at skjoldene ikke blev brugt i kamp, fortæller hun.

Hun uddyber:

- Vores undersøgelser udfordrer dette, da skjoldet har tegn på reparationer, hvilket antyder, at det ikke kun var gammelt, men sandsynligvis var godt brugt.

En anden arkæolog, Melanie Giles fra Manchester Universitet, mener, at konstruktionen med vognen og hestene kan være et udtryk for, at vognen skulle hjælpe krigeren med at nå ’den næste verden’.

Flere arkæologer giver samtidig udtryk for, at man ikke kan sammenligne fundet af jernskjoldet med noget tidligere, skriver Independent ifølge Videnskab.dk.

