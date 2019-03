Kæmpe dansk studie afliver vaccine-myte

Verden over er der i denne tid en stigende bekymring over antallet af nye tilfælde af mæslinger, som ellers burde kunne være undgået, hvis folk tog imod de gratis tilgængelige vacciner.

En større bevægelse mod vacciner betyder dog, at mange vælger ikke at lade deres børn vaccinere af frygt for vaccinernes bivirkninger, og forskere forsøger derfor igen og igen at modbevise påstandene.

Det er nu sket igen i et omfattende studie af en gruppe danske forskere.

Her har man undersøgt 657.461 danske børn, der er født mellem 1999 og 31. december 2010, for at fastslå, om der er en sammenhæng mellem mæslingevacciner og autisme, som er en af de mere sejlivede myter om vacciner.

- Ved hjælp af folkeregisteret kan vi følge alle børn i Danmark og se, hvem der er blevet vaccineret og hvornår, og så kan vi ved hjælp af nogle andre registre se, om de har fået en autismediagnose, siger Anders Hviid, der er seniorforsker på Statens Serum Insitut og en af forskerne bag studiet.

Forskerne har således undersøgt forekomsten af autisme blandt børn, der har fået MFR-vaccinen, og dem der ikke har. Og resultatet af undersøgelsen er soleklart.

- I de to grupper er autisme lige hyppigt, siger han.

Undersøgelsen konkluderer derfor, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mæslingevaccinen og autisme.

Undersøger ny målgruppe

Den samme konklusion er forskere fra seruminstituttet kommet frem til før.

- Vi publicerede et tilsvarende studie i 2002, hvor vi havde en halv million børn med. Vi havde bare ikke så lang opfølgningstid dengang, og det blev selvfølgelig voldsomt kritiseret dengang af anti-vaccinebevægelsen, siger Anders Hviid.

En af de ting, der blev påpeget dengang, var, at der måske ikke var en sammenhæng mellem autisme og vaccinen for den brede befolkning, men at der til gengæld var børn, der havde en større risiko for at udvikle autisme, eksempelvis på grund af en arvelig risiko, som kunne få autisme af vaccinen.

- Det har vi prøvet at adressere på forskellig statistisk vis. Og heller ikke på det punkt kan vi rent statistisk se nogen sammenhæng, siger Anders Hviid.

Bekymrede forældre

Undersøgelsen lægger sig derfor op ad mange andre undersøgelser, der frifinder vaccinen for at være skyld i autisme.

- Vi har nok vidst længe, at der ikke er nogen sammenhæng mellem vacciner og autisme. Men på trods af masser af studier er der stadig en stor bevægelse mod vacciner, og det fylder rigtig meget på blandt andet sociale medier, siger Anders Hviid.

Myter om mæslinger 1.

I 1998 skrev den britiske forsker Andrew Wakefield en artikel i den højt ansete videnskabelige tidsskrift 'Lancet', hvor han viste en forbindelse mellem MFR-vaccinen og autisme. Hans forskning er dog siden blevet trukket tilbage, fordi den var forfalsket og fabrikeret. I 2010 blev Andrew Wakefield endda dømt uredelig, mistede sin lægeautorisation, og Lancet trak artiklen tilbage. Alligevel skaber Wakefields forskning stadig i dag en bekymring om, at mæslinge-vaccinen skulle øge risikoen for senere at udvikle autisme. 2.

At MFR-vaccinen skulle indeholde kviksølv er også et myte, der gentagende gange er blevet afkræftet. Myten er opstået, fordi man tidligere har brugt det mikrobedræbende molekyle 'thiomersal', der indeholder ethylkviksølv. Det blev dog fjernet globalt fra vacciner i 1990'erne og i Danmark i 1992. Det findes derfor ikke i MFR-vaccinen 3.

En tredje myte er, at en sygdom som mæslinger gør immunsystemet stærkere – og at man ved at give vaccinen ikke lader immunsystemet udvikle sig naturligt. MFR-vaccinen er levende, svækkede celler, der bliver sprøjtet ind i kroppen. Kroppens immunsystem er allerede i overtal, når cellerne kommer ind, og derfor bliver man ikke syg af vaccinen. Forskning har vist, at immunforsvaret derimod endnu stærkere af vaccination. 2018 fik unge hollændere efter lodtrækning enten BCG-vaccine mod tuberkulose eller saltvand uden virkning. Fire uger efter blev alle deltagerne udfordret med gul feber-virus, som intet har med tuberkulose at gøre. Studiet afslørede, at de vaccinerede nogle uger senere havde væsentligt mindre virus fra gul feber i blodet, end kontrolgruppen der fik saltvand. Vis mere Luk

Han anerkender, at de næppe får omvendt de største modstandere af vacciner, men han håber, at undersøgelsens resultater kan bidrage til at få forældre til at træffe den rette beslutning.

- Der kan være en større gruppe af forældre, der bliver bekymret og kommer i tvivl, når de gang på gang møder de her historier, om at vacciner ikke er sikre. Og det er den bekymring, vi prøver at adressere videnskabeligt, siger han.

Anerkendt i udlandet

Den store danske undersøgelse har allerede vakt opsigt i udlandet, hvor den blandt andet bliver omtalt af CNN.

Her bliver undersøgelsen blandt andet rost af Paul Offit, der står i spidsen for Vaccine Education Center på Children's Hospital i Philadelphia.

Han fremhæver blandt andet den del, der omhandler børn, der i forvejen har større risiko for at udvikle autisme, og så mener han, at det én gang for alle er slået fast, at der ikke er en sammenhæng mellem vaccinen og autisme.

- Nu er der lavet 17 forskellige studier i syv lande, på tre forskellige kontinenter, som omfatter hundredetusindvis af børn. Jeg tror, det er på sin plads at sige, at sandheden er kommet frem, siger han til CNN.

I 2019 er der foreløbig konstateret fem smittede med mæslinger, og Statens Serum Institut karakteriserer det derfor som et mindre udbrud. Sygdommen har ellers tidligere været erklæret så godt som udryddet i Danmark.

I blandt andet Frankrig er der også set et stigende antal tilfælde af mæslinger, og her bliver den stigende skepsis mod vacciner også set som en af hovedsynderne.