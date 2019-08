Kæmpe eksplosion: 40.000 husstande uden strøm

En kontrolleret sprængning af tre køletårne trak stor opmærksomhed i engelsk by

Tre køletårne blev søndag jævnet med jorden ved Didcot elværk i England.

Det skete under en kontrolleret eksplosion, hvor mange lokale borgere havde samlet sig på græsområdet foran elværket for at overvære de 114 meter høje tårnes fald.

Den store eksplosion betød, at tusindvis af hjem i nærområdet var uden elektricitet kort efter sprængningen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En gnist fra eksplosionen ramte desværre en elmast i nærheden, hvilket også gik ud over en bil, der blev beskadiget.

I en udtalelse fra det ansvarshavende el-netværk, SSE, lød det efterfølgende på Facebook, at strømmen var reetableret til de 40.000 kunder, der havde oplevet udfald efter eksplosionen, og at man har påbegyndt en efterforskning af, hvad den præcise årsag til strømafbrydelsen var.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se flere fascinerende, kontrollerede sprængninger:

Så lykkedes det: Ikonisk stadion jævnet med jorden

Her bliver stadion i Atlanta sprængt i luften i 2017. Video: AP

Her sprænges 64 meter høj skorsten