Kæmpe gennembrud i rumforskning afsløres i dag

I eftermiddag dansk tid er forskere på DTU værter for et arrangement, der vil afsløre, hvad der ligner et kæmpe gennembrud i rumforskningen. Det er med al sandsynlighed billeder af et sort hul

Idéen om et altopslugende hul, som intet kan undslippe, hvis det først bliver suget ind, er noget, der både fascinerer og skræmmer os.

Siden Einstein fremlagde sin generelle relativitetsteori i 1915, hvor han forudsagde eksistensen af sorte huller, har forskere forsøgt at bevise deres eksistens. Og det sker med alt sandsynlighed kl. 15.07 i dag onsdag.

DTU er værter for afsløringen på dansk jord, og seniorforsker i astrofysik ved DTU Space Thomas Greve betegner det, der formentlig er et billede af et sort hul, som en utrolig vigtig opdagelse.

- Vi har altid haft en forventning om, at sorte huller findes, men det er noget, som vi aldrig har haft uomtvisteligt bevis for. Og det formoder jeg, at de vil afsløre i dag, siger Thomas Greve.

Det er det internationale netværk af jordbaserede teleskoper Event Horizon Telescope (EHT), der står bag de observationer, som afsløres i dag.

En grafisk fremstilling af et sort hul. Man har aldrig kunnet bevise, at de faktisk eksisterer, men det vil dagens afsløring efter alt at dømme ændre på. Foto: NASA

Åbner for fascinerende ny viden

Et billede af et sort hul vil ifølge Thomas Greve være det tætteste, vi kommer på et endegyldigt bevis, og det har enorm betydning for rumforskningen.

- Det åbner et helt nyt område, hvor vi kan studere tyngdekraften, der hvor den er allerstærkest. Vores teori om tyngdekraften kommer fra Einsteins generelle relativitetsteori, og den har man testet i mange år, men altid under forholdsvis svage tyngdefelter, for eksempel her på jorden, hvor tyngdekraften ikke er særlig stærk, siger Thomas Greve.

Med det, der angiveligt er et bevis for sorte huller, vil man kunne teste Einsteins teori, som har været basis for vores viden om tyngdekraften siden 1915.

- Måske vil det vise sig, at der er nogle huller i Einsteins teori. Det vil jeg godt vædde på, at der ikke er, men man ved jo aldrig. Det ville jo være endnu mere spændende, hvis man fandt ud af, at teorien faktisk ikke kan give en fyldestgørende beskrivelse af virkeligheden, siger Thomas Greve.

Observationen, som afsløres i eftermiddag dansk tid, vil formentlig også kunne give os en masse ny viden om galakser, og hvad der sker, når stjernedannelsen i en galakse lukkes ned. Ifølge seniorforskeren i astrofysik er sorte huller det bedste bud på en forklaring, og det vil efter i dag være muligt at finde ud af endnu mere om, hvad der påvirker både vores egen og fjernere galakser.