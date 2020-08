Kæmpe isbjerg kollapset

Sommeren i det arktiske Canada har været fem grader varmere end gennemsnittet de sidste 30 år. Det får nu får fatale konsekvenser.

Det skriver Reuters.

Den sidste intakte ishylde i Canada, der næsten har samme areal som København, er styrtet sammen på kort tid.

København er 88 kvadratkilometer, mens isstykket er 80 kvadratkilometer.

Forsvundet i en fart

Varmere lufttemperaturer, kystvinde og åbent hav foran ishylden er den triste opskrift på at få et isbjerg til at kollapse.

40% af isen forsvandt på blot to dage i slut juli, hvilket forbavser forskere, der har lejr tæt på.

'Det er held, at vi ikke er på ishylden, da den kollapser,' fortæller forsker på Carleton University i Ottawa Derek Muller på sin blog.

Her ses, hvordan 43% af den sidste intakte ishylde i Canada knækker af på bare en uge. Foto: Ritzau Scanpix/ESA Copernicus

Flere kollaps i sigte

To ishylder er også forsvundet henover sommeren på den Canadiske ø Ellesmere.

'De forsvandt, som var det personer med dødelig kræft. Det var blot et spørgsmål om tid', siger Mark Serrezel, der er direktør på Det Nationale Sne og Isdata Center i Boulder, Colorado.

To andre isbjerge på Ellesmere forventes at forsvinde inden for de næste ti år.

