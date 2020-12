Kæmpe opdagelse ud for Hawaii

Hawaii-øerne i Stillehavet gemmer på et enormt ferskvandsreservoir i undergrunden.

Det viser en ny undersøgelse, som geofysikere fra University of Hawaii står bag, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Dybt under Hawaiis kyst løber ferskvand, der transporteres fra kanten af vulkanen Hualālai på Big Island og ned til reservoiret.

Hawaiis ferskvand stammer hovedsagelig fra grundvandsmagasiner, der fyldes op ved hjælp af regnvand.

Nylige studier har slået fast, at der er burde være langt større mængder regnvand i grundvandsmagasinerne i forhold til mængden af regn på øerne, og at en stor mængde regnvand derfor må flyde ud i havet.

Forskerne opdagede undervandsreservoiret, da de undersøgte sagen nærmere ved hjælp af et elektromagnetisk system, der skanner undergrunden.

Ferskvandsfloderne, der løber under Hawaii, er ifølge University of Hawaii 35 kilometer lange og indeholder omkring 3,5 kubikkilometer vand.

Det svarer til 1,4 millioner olympiske svømmebassiner.

Fundet kan få stor betydning for vulkanøer over hele verden, da metoden, forskerne har brugt til at afsløre reservoiret, muligvis kan benyttes andre steder.

Dermed kan opdagelsen blive vigtig i kampen mod klimaforandringerne, som kan føre til tørke, siger geofysikeren Eric Attias fra University of Hawaii i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

