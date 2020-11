Kæmpe udfordring: Vacciner skal holdes ekstremt kolde

Der skal være styr på forsyningskæderne, inden vaccinationsprogrammerne går i gang, advarer forsker.

Ligesom med de fleste fødevarer skal vacciner holdes kolde, hvis de ikke skal gå i fordærv.

Det skriver professor Anna Nagurney fra University of Massachusetts Amherst i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Coronavaccinen fra firmaet Moderna skal køles ned til minus 20 grader celcius. Og medicinalfirmaet Pfizers vaccinekandidat skal køles helt ned til minus 70 grader celcius.

For at holde vaccinerne konstant afkølede, er myndigheder nødt til at opretholde ’kølekæder’, der sikrer, at vaccinerne altid kan opbevares ved de rigtige temperaturer.

'Det enorme vaccinetiltag kommer til at kræve en hidtil uset kompleks vaccinekølekæde. Den nuværende kølekæde kan ikke klare opgaven, og det bliver ikke let at udvide forsyningskæden,' skriver Anna Nagurney i artiklen på Videnskab.dk.

Hvis en vaccines temperatur kommer udenfor det tilladte interval, bliver den smidt ud.

Et studie fra 2019 anslog, at omtrent 25 procent af alle vacciner bliver beskadigede, før de når frem til der, hvor de skal bruges.

Alligevel sker det meget sjældent, at temperaturfejl bliver overset, og at en beskadiget vaccine alligevel bliver brugt, skriver Anna Nagurney, der forsker i driftsledelse med fokus på forsyningskæder i medicinalindustrien, i artiklen på Videnskab.dk.

For at undgå fejl og for at imødegå den kommende produktion af COVID-19-vacciner i hele verden, skal kølekæderne udvides i form af fly, lastbiler og kølelagere, skriver Anna Nagurney i artiklen på Videnskab.dk.

Men hvis det skal lykkedes, skal myndighederne først og fremmest danne sig overblik over, hvor vaccinerne bliver produceret.

Da vaccinerne skal køles så langt ned, skal der bruges specialudstyr, og derfor kan der let opstå flaskehalse i forhold til transport og opbevaring af vaccinerne.

Men ved at sikre og forbedre forsyningskæderne i tide, kan vi undgå, at vacciner går til spilde, og samtidig kan vi komme hurtigere igennem pandemien, skriver Anna Nagurney fra University of Massachusetts Amherst i artiklen på Videnskab.dk.

