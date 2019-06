Kæmpeblæksprutte dukker op af mørket og tager fat i kameraet

En kæmpeblæksprutte var formentlig ude efter en saftig gople, da den pludselig viklede sine tentakler om et kamera i dybhavet

Hvad gemmer sig på bunden af de amerikanske farvande? En af tingene er en kæmpeblæksprutte - Architeuthis duxder - der måler helt op til fire meter.

Den enorme blæksprutte er egentlig et sjældent syn i farvandet omkring den Mexicanske Golf 100 kilometer fra syd fra New Orleans, men nye videobilleder viser nu, hvordan en blæksprutte vikler sine tentakler rundt om et kamera nær havets bund. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det er første gang nogensinde, at blæksprutten er fundet i amerikanske farvande.

Billederne kom i kassen under en ekspedition af ph.d. og forsker Nathan Robinson, der er tilknyttet non-profit-organisationen Earthwatch Institute.

En mindre gople havde sat sig på undervandskameraet, og det var tilsyneladende den, blæksprutten gik efter.

Undervandskameraet er udstyret med et rødt lys, som blæksprutten ikke kan se.

De gigantiske blæksprutter boltrer sig typisk en kilometer eller mere under vandet, hvor trykket er højt, og solstrålerne sjældent når ned.

Og det er netop derfor, de nye optagelser vækker så stor begejstring blandt haventusiaster.

Der er nemlig en række ting, som forskere stadig ikke ved om de store blæksprutter. Herunder hvor mange der egentlig findes, præcis hvor de lever, og hvordan de opfører sig.

